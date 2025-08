Traffico Lazio del 02-08-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio trovati dalla redazione primo grande fine settimana di partenze con traffico intenso soprattutto lungo le strade che collegano la città con il litorale e il sud della riferiamo in particolare all' Aurelia alla Pontina è all'appia ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 E domani dalle 7 alle 22 Roma in corso il Giubileo dei giovani nell'area di Tor Vergata Trenitalia potenziato per tutta la giornata i convogli ferroviari tra Roma Termini e Ciampino delle linee fl4 ed fl5 le metropolitane resteranno in funzione fino alle 1:30 della notte e Sara potenziato sensibilmente il servizio della metro C tra San Giovanni e Grotte celoni da Tiziana Alfano è tutto grazie per la un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-08-2025 ore 09:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio - roma - mezzi

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo Anulare per traffico intenso tra Tor Bella Monaca via Appia sia in carreggiata interna che su quelle altre cose dalla Roma Fiumicino alla Pontina sulla carreggiata esterna e dalla Ardeatina e la via del Mare su quella interna rallentamenti sul raccordo civitavecchia-tarquinia per lavori dello svincolo della via Aurelia in direzione Civitavecchia la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Traffico Lazio del 12-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Frosinone Anagni in direzione di Roma restiamo in provincia di Frosinone per ricordare che fino al 23 giugno è chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni frequente la formazione di code possibili rallentamenti per lavori sulla via Aurelia tra Riva dei Tarquini e Tarquinia Nord verso Roma si transita su carreggiata ridotta si transita su carreggiate a ridotta anche all'altezza di erano in direzione di Ladispoli alle porte di Roma code sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur vestiamo sulla Pontina per segnalare che fino al 30 giugno per lavori notturni resterà chiusa tra Tor de' Cenci Pratica di Mare verso Pomezia nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo ad esclusione dei giorni festivi da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone - La zona circostante lo Stadio Olimpico di Roma subirà limitazioni alla circolazione in occasione di importanti eventi sportivi in programma questo pomeriggio.

Esodo, oggi traffico da bollino nero: ecco le tratte più congestionate. Nel weekend oltre 13 milioni di spostamenti in auto - Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel primo fine settimana di ... Lo riporta msn.com

Traffico da bollino nero, la situazione sulle autostrade: oggi il picco, l'elenco delle strade più congestionate - Secondo Anas nel primo weekend da bollino nero dell'anno si sposteranno oltre 13 milioni di veicoli ... Da msn.com