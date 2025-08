Traffico esodo estivo | bollino nero sulle strade italiane 13 milioni di auto in viaggio Ecco le tratte interessate

L’ esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli. I giorni più critici. La mattinata più critica è quella di oggi, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato.. Domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Traffico, esodo estivo: bollino nero sulle strade italiane, 13 milioni di auto in viaggio. Ecco le tratte interessate

