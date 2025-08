Tradimento a settembre | nuova programmazione e data di inizio

ritorno di tradimento: nuove date e cambiamenti nella programmazione. La soap turca Tradimento, molto apprezzata dal pubblico per i suoi numerosi colpi di scena, riprenderĂ la messa in onda a partire da settembre. La decisione di sospenderla durante l’estate è stata presa da Mediaset per evitare cali di ascolto, posticipando così la conclusione della stagione. La ripresa delle puntate si inserisce nel quadro delle strategie del network per ottimizzare il palinsesto autunnale. le motivazioni dietro la sospensione estiva. Nel mese di giugno, Mediaset ha deciso di interrompere temporaneamente le trasmissioni di Tradimento, sostituendola con altre produzioni che stanno ottenendo risultati positivi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

