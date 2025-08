tra via crema e piazza trento dalla palazzina affrescata alla voragine

di Marianna Vazzana "Da palazzina modesta a condominio di lusso con piscina sul tetto, in una via di villette a schiera del 1920 con fregi liberty, nate per i ferrovieri. Ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze a questo progetto che ci toglierĂ aria e luce e non si armonizza con il contesto". In prima linea, agguerrito, c’è Federico Carra, portavoce degli abitanti di via Vivaldi, una stradina perpendicolare a via Emanuele Muzio nel quartiere Maggiolina. "Abbiamo creato un gruppo – spiega – che riunisce 20 famiglie contrarie a questa operazione". Parla del progetto di via Vivaldi 1: dove oggi c’è una villa di due piani, con sottotetto, arriverĂ una palazzina con quattro unitĂ immobiliari e ampi spazi esterni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

