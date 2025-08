Tra siringhe e pericoli per gli animali | Aree cani trasformate in discariche

Siringhe, bottiglie rotte, fazzoletti sporchi di sangue e persino feci umane. È questo lo scenario denunciato da alcuni frequentatori dell’area cani di via Adigrat. Le segnalazioni, anche di altri casi (con cani talvolta finiti dal veterinario per ferite o ingestione di sostanze sconosciute), sono arrivate sul tavolo del Consiglio comunale grazie all’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni. "Da tempo – dichiara Arbizzoni – alcuni proprietari che frequentano le aree cani di Monza mi segnalano situazioni di degrado e incuria. Chiedo se vengono effettuate pulizie periodiche, se si procede alla rimozione di materiali pericolosi e chi se ne occupa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra siringhe e pericoli per gli animali: "Aree cani trasformate in discariche"

In questa notizia si parla di: cani - siringhe - aree - pericoli

Tra siringhe e pericoli per gli animali: Aree cani trasformate in discariche; Estate, pericoli per i 4zampe: cani ustione al sole.

Tra siringhe e pericoli per gli animali: "Aree cani trasformate in discariche" - È questo lo scenario denunciato da alcuni frequentatori dell’area cani di via Adigrat. Si legge su msn.com