La prima edizione di EnzaHoops è stata un successo. L’appassionante torneo di basket ‘3vs3’ si è svolto la scorsa settimana al Parco Lido di San Polo d’Enza e ha visto la partecipazione di ben 22 squadre tra Senior e Under e il coinvolgimento di un centinaio di atleti provenienti da tutta la provincia. Nella categoria Senior ha trionfato il team degli ‘ Uomini Sessuali ’, trascinati da Luca Manfredotti (uno dei migliori prospetti del vivaio della Pallacanestro Reggiana) che è stato eletto Mvp; ‘ Don Romualdo Team ’ si è invece aggiudicato la categoria ‘Under’ con Luca Rosati incoronato come miglior giocatore e Francesco Bucci come il più sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo EnzaHoops, prima edizione show