Torna ’Un mare per tutti’ Uno stabilimento a misura delle categorie più fragili

Marina di Massa, 2 agosto 2025 – ’Un mare per tutti’ prosegue anche quest’anno. E’ l’iniziativa promossa da Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Massa-Carrara, con associazione ’Free Diving’ e Assoutenti, l’associazione nazionale di promozione sociale con sede anche a Massa. Dopo l’ufficializzazione del progetto nel 2023, i promotori si sono ritrovati al Bagno Villa Gioietta, di Marina di Massa, primo stabilimento balneare della costa apuana a recepire la proposta a sostegno di due tra le cosiddette categorie fragili: i disabili e i bambini in condizione di disagio sociale. E’ stata donata anche una ’job chair’, la carrozzina da spiaggia per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna ’Un mare per tutti’. Uno stabilimento a misura delle categorie più fragili

Spiaggia accessibile alle persone con disabilità: Comune premiato per il progetto “Tutti al mare” - Premio “Innovazione Blue Economy 2025” al Comune di Latina per il progetto “Tutti al mare”. A ritirare l’ambito riconoscimento è stato l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, su delega del la sindaca Matilde Celentano, nell’ambito dell’evento organizzato al Gazometro di Roma, presso lo Stage.

Santa Marinella, torna la spiaggia inclusiva per un mare aperto a tutti - Santa Marinella, 5 giugno 2025- Il Comune di Santa Marinella presenta per il secondo anno consecutivo il progetto della spiaggia inclusiva, situata nell’arenile di fronte all’ex Colonia Marina a Santa Severa.

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari - Il 98-99% delle concessioni balneari sono scadute, le proroghe sono illegittime, eppure ai gestori viene concesso di occupare le spiagge e di lucrare su un bene di tutti pagando dei canoni irrisori.

Gabriele Pagliarani non è solo il gestore di un noto stabilimento balneare di Rimini, ma è una vera e propria star della riviera romagnola: è il "Bagnino d'Italia". Da 38 anni "vive sulla spiaggia", ma oggi Pagliarani rischia di andare a casa. A inizio giugno, infatti, Vai su Facebook

