Torna in maglia viola il 30enne portiere Luca Lezzerini

FIRENZE – . Ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028. Lezzerini, cresciuto nel settore giovanile gigliato, torna in viola dopo 8 anni e dopo aver collezionato 6 presenze in serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in serie B tra Avellino, Venezia e Brescia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: viola - torna - maglia - lezzerini

Temptation Island 2025, una fidanzata torna a casa e viola il regolamento? Le clamorose parole - Una delle fidanzate di Temptation Island sarebbe tornata già a casa ed è finita al centro di una clamorosa segnalazione che rischia di compromettere la sua immagine ancor prima della messa in onda del reality.

L'Oréal Paris torna come partner make-up ufficiale del Festival di Cannes, con Viola Davis nella giuria del Lights On Women's Worth Award - Il brand, quest'anno, oltre a curare i beauty look di molte star della Croisette, celebra la quinta edizione del premio Lights On Women's Worth Award che vede Viola Davis, Ambassador del marchio, presiedere la giuria

Viola ‘torna’ a Benevento: “La svolta grazie De Zerbi. E con Inzaghi volevo la Nazionale…” - Tempo di lettura: 3 minuti Un punto di svolta, un’esperienza che lo ha cambiato nel profondo. Così Nicolas Viola, oggi trequartista del Cagliari, ha ricordato la sua parentesi al Benevento Calcio durante un’intervista rilasciata nel podcast ufficiale del club sardo.

Adesso è UFFICIALE, #Lezzerini torna alla #Fiorentina ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028. Lezzeri Vai su Facebook

Otto anni dopo, l’ex Primavera #Lezzerini rientra a Firenze. Sarà il vice di #Martinelli e #DeGea per motivi anche strategici Vai su X

Lezzerini torna in viola -; La mossa a sorpresa. Lezzerini si rimette la maglia. Il portiere torna viola: 8 anni dopo; La mossa a sorpresa. Lezzerini si rimette la maglia. Il portiere torna viola: 8 anni dopo.

La mossa a sorpresa. Lezzerini si rimette la maglia. Il portiere torna viola: 8 anni dopo - Otto anni dopo Luca Lezzerini torna a Firenze e a vestirsi di viola. Come scrive msn.com

Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina - L'articolo Ufficiale: torna Lezzerini, contratto annuale con opzione fino al 2028 in favore della Fiorentina sembra essere il primo su Labaro Viola. Si legge su msn.com