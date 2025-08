Torino produceva materiale pedopornografico | arrestato medico di 40 anni

Un medico torinese di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per produzione di materiale pedopornografico. L'uomo risulta attualmente indagato per aver prodotto contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e per aver detenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato in rete. Dalle indagini, durate piĂą di 2 anni, è emerso che il 40enne avrebbe “frequentato” in un arco temporale di 12 anni le comunitĂ pedofile attive nel Dark Web, con la presunta garanzia di anonimato fornita dal protocollo di navigazione Tor. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Torino, produceva materiale pedopornografico: arrestato medico di 40 anni

Nonno arrestato a Padova: accusato di abusi sulla nipote di 12 anni e detenzione di materiale pedopornografico - ABBONATI A DAYITALIANEWS Scattano le manette per un uomo di 60 anni dopo una segnalazione alla polizia.

Viterbo, 44enne arrestato per adescamento di minori, aveva contattato due bambine di 9 e 10 anni, materiale pedopornografico sul suo telefono - L’uomo è stato arrestato dalla polizia postale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, con le accuse di adescamento di minorenni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico Dalla Sicilia al Lazio, passando attraverso i meandri del web: è questo

Caso Manuela Murgia: sui vestiti tracce di sangue e materiale biologico, è svolta dopo 30 anni - Tracce di sangue e residui biologici sono stati trovati sugli abiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel 1995 a Cagliari.

La polizia ha arrestato un writer di 28 anni accusato di detenere all’incirca mille file di materiale pedopornografico Al momento, l’uomo si trova agli arresti domiciliari a Milano con l’obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico Vai su Facebook

28enne arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. A Milano un writer di 28 anni è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Vai su X

Arrestato un 40enne. Deteneva materiale pedopornografico; Detenzione di materiale pedopornografico, arrestato da Polizia Locale; Articolo.

A 14 anni va dai carabinieri con il papà: “Il mio ex vuole mettere le mie foto intime sui social” - Breve relazione si trasforma in un incubo: le immagini trovate dai militari sul cellulare del giovane. Come scrive roma.repubblica.it

Arrestato a lucca uomo con migliaia di file pedopornografici di minori anche di 4 anni - La polizia di Lucca, con il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze e la cooperazione internazionale, arresta un uomo per possesso e diffusione di materiale pedopornografico su piatta ... Scrive gaeta.it