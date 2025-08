Tom Holland sarà il nuovo 007? L' anno prossimo sarò molto impegnato mi prenderò una pausa nel 2027

Tra le riprese di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland riflette sul bisogno di pause, sull'idea di interpretare 007 e sull'ambizione di passare alla commedia. Sempre più al centro del cinema globale, Tom Holland alterna set di grandi produzioni a momenti di silenzio scelto. In un'intervista a GQ UK, l'attore inglese parla di equilibrio, sogni da 007 e voglia di leggerezza. Nel frattempo, tra Nolan, Marvel e rumore di shaker, il suo nome continua a brillare, con due titoli forti in arrivo nel 2026. Tra Bond e burnout: la corsa controllata di Tom Holland Per chi pensava che Tom Holland si fosse preso una lunga vacanza dopo The Crowded Room, è tempo di aggiornare il calendario: il 2026 sarà un anno pieno, con The Odyssey . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Holland sarà il nuovo 007? "L'anno prossimo sarò molto impegnato, mi prenderò una pausa nel 2027"

In questa notizia si parla di: holland - sarà - anno - prossimo

James Bond, il prossimo 007 sarà un attore britannico di età inferiore ai 30 anni... come Tom Holland - Lo studio e i produttori del prossimo film su James Bond sarebbero interessati a ingaggiare un attore britannico di età inferiore ai 30 anni, come potrebbe essere Tom Holland, ma anche Jacob Elordi e Harris Dickinson.

Chi sarà il prossimo James Bond? Il tempo delle scelte è arrivato e in cima alla lista dei desideri di Amazon c'è Spider-Man in persona, Tom Holland - «Abbiamo tutto il tempo del mondo», sussurrava Daniel Craig a Léa Seydoux in No Time to Die. Beh, non proprio.

The Odyssey, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "Sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora" - Il protagonista di The Odyssey descrive il nuovo kolossal di Christopher Nolan come il progetto più ambizioso e coinvolgente della sua carriera.

Sarà una boccata di aria fresca”: così Tom Holland ha descritto il prossimo film di Spider-Man, e in effetti le aspettative sono alle stelle dopo il teaser lampo diffuso per la Giornata nazionale di Spider-Man. In appena nove secondi, si intravede il nuovo costume Vai su Facebook

Tom Holland sarà il nuovo 007? L'anno prossimo sarò molto impegnato, mi prenderò una pausa nel 2027; Zendaya e Tom Holland sposi nel 2026, preparativi al via: «Sarà una sposa segreta»; Tom Holland nel cast del nuovo film di Christopher Nolan, sarà un vampire movie?.