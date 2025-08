Tom Holland ha un nuovo superpotere: farci desiderare un flacone di profumo da 195 euro. Il volto pi√Ļ amato di Hollywood (e non solo per la tuta da Spider-Man) inaugura una nuova era per Prada Beauty con Paradigme, la nuova fragranza maschile che punta tutto sulla mascolinit√† gentile, quella che non urla per farsi notare, ma resta impressa ‚ÄĒ proprio come una scia di ambra calda. Tom Holland presenta il nuovo modello di gentle masculinity con Prada Paradigme. Nella campagna, Tom √® tutto ci√≤ che Prada vuole raccontare oggi: elegante senza essere rigido, sensuale senza sforzo, profondo ma accessibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tom Holland è il nuovo volto di Prada Paradigme, e il profumo della nuova mascolinità ha il suo accento british