Tom Holland commenta le speculazioni sul suo casting come nuovo James Bond

Mentre i piani per James Bond 26 stanno rapidamente prendendo piede, la star di Spider-Man Tom Holland ha risposto alle voci che lo vorrebbero in lizza per il ruolo da protagonista. La regia sarĂ affidata a Denis Villeneuve ( Dune ), ma solo di recente è emersa la notizia che il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, è stato scelto per scrivere il prossimo capitolo della longeva saga di spionaggio. Prima della recente nomina di Knight come sceneggiatore di Bond 26, alcune indiscrezioni suggerivano che gli studi Amazon MGM stessero potenzialmente cercando un attore di etĂ inferiore ai 30 anni per il prossimo 007, e avevano nominato Holland, Jacob Elordi (Saltburn) e Harris Dickinson (Babygirl) in cima alla loro rosa di candidati per il ruolo di James Bond. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

