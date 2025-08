Tim Burton e Monica Bellucci a pranzo alla Trattoria Bruno Coppetta

Una pausa umbra nella lunga e romantica estate della coppia Burton-Bellucci. Poche ore fa la coppia più dark e innamorata della scena cinematografica si è gustata un pranzo a Città della Pieve, già meta amata da tanti vip. Dopo una passerella e un tappeto rosso, sempre tra lavoro e amore, Monica Bellucci e Tim Burton si sono tenuti per mano tra il Giffoni Film Festival, per la presentazione della nuova stagione Netflix di "Mercoledì", il Taormina film festival per il premio alla carriera consegnato all’attrice orgoglio di Città di Castello e poi tra i vicoli della patria del Perugino, per poi fermarsi per un immancabile pranzetto alla " Trattoria Bruno Coppetta ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tim Burton e Monica Bellucci a pranzo alla "Trattoria Bruno Coppetta"

