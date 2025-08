The Sims 5 | EA dice NO ma c’è un perchè

Dopo anni di voci, richieste e speranze da parte della community, Electronic Arts ha messo fine alle illusioni: The Sims 5 non si farà. A dirlo non è una fonte anonima o un rumor mal interpretato, ma Laura Miele, presidente di EA, in una dichiarazione sorprendentemente diretta rilasciata a Variety e riportata da GamesRadar+. Parlando del possibile sequel, Miele ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “È una cattiva idea che fa schifo”. The Sims 4 è troppo grande per essere sostituito. Il motivo di questa decisione drastica è semplice quanto doloroso per chi sognava un nuovo inizio: The Sims 4 è cresciuto troppo per poter essere rimpiazzato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

