Per quanto debole e traballante, il cessate il fuoco siglato lunedì da Thailandia e Cambogia rappresenta una svolta importante. Non solo perché ha fermato il bilancio di morti ( oltre 40 ) e sfollati (quasi 300mila ) lungo il confine conteso tra i due paesi da decenni. L’intesa rivela nuovi equilibri nella geopolitica dell’ Indocina, quadrante storicamente nelle mire delle potenze extraregionali, prima in epoca coloniale e poi durante la guerra fredda. Il dato più rilevante è il ruolo da protagonista della Malesia, che al momento ricopre la presidenza dell’ Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, organizzazione intergovernativa fondata per promuovere la cooperazione economica, politica, di sicurezza, sociale e culturale tra i suoi membri, ma che sinora si è sempre dimostrata inconcludente nel risolvere le crisi locali, dai contenziosi sulla sovranità nel mar Cinese meridionale alla guerra civile in Myanmar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Thailandia-Cambogia, la debolezza del Sud-Est asiatico e gli interessi di Usa e Cina. Che cercano di prendersi i meriti della tregua