Tether Juve crescita esponenziale per la società delle criptovalute! Il dato accumulato nell’ultimo semestre raggiunge livelli da record La cifra da urlo!

Tether Juve, continua la crescita della multinazionale: il dato dell’ultimo semestre è da urlo! L’andamento in numeri. Tether International, uno degli attori principali nel settore delle criptovalute e uno degli azionisti di riferimento della Juventus, ha recentemente diffuso i suoi risultati economico-finanziari relativi al primo semestre 2025. Con una quota del 10,7% del capitale sociale della Juventus, Tether si conferma come uno degli investitori strategici del club bianconero, dietro solo a Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. I risultati sono stati presentati in un report redatto da BDO, che ha confermato la precisione dei dati e della documentazione finanziaria, inclusi il Financial and Fiduciary Reserves Report (FFRR), offrendo così una panoramica dettagliata degli asset che coprono il valore di USD? (Tether Token) al 30 giugno 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether Juve, crescita esponenziale per la societĂ delle criptovalute! Il dato accumulato nell’ultimo semestre raggiunge livelli da record. La cifra da urlo!

In questa notizia si parla di: tether - juve - crescita - criptovalute

Juve, Ardoino di Tether attacca: “La società non ci permette di partecipare” - Torino, 3 giugno, 2025 – Paolo Ardoino chiede a John Elkann di poter partecipare alla vita economica della Juve.

Tether supera quota 10%: adesso la società di criptovalute diventa la seconda forza nella “galassia” Juve e mira a quell’obiettivo. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Tether supera quota 10%: la crescita della società di criptovalute all’interno della “galassia” Juve è forte e mira a quell’obiettivo.

Tether Aumenta la Quota Juve al 10,7%: “Vogliamo essere ascoltati - Tether Sale al 10,7% della Juventus e Chiede Spazio: “Vogliamo Avere Voce nelle Decisioni Chiave”. Una notizia destinata a far discutere e a segnare un nuovo capitolo nella complessa relazione tra il mondo del calcio e quello delle nuove tecnologie finanziarie: Tether, la società leader nel settore delle criptovalute, ha aumentato significativamente la sua partecipazione nel capitale sociale della Juventus, raggiungendo una quota del 10,7%.

Juventus, Tether sale al 10,1%. Per il cda il colosso delle criptovalute potrebbe fare il nome di Juan Sartori; Juve, Tether supera il 10% delle quote e diventa secondo azionista del club; Juventus, il Ceo di Tether: Quando cacciamo il grano? Non ci viene permesso dalla societĂ .

Juventus, Tether sale al 10,7 per cento: la società di criptovalute ... - Tether è salita al 10,7 per cento del capitale sociale della Juventus acquisendo altre azioni del club bianconero. Come scrive lettera43.it

Oro in Svizzera e dollari in Africa, ecco il tesoro del socio (scomodo) della Juve - L'espansione di Tether fra fintech ed economie emergenti dalla Nigeria alla Guinea L'oro (a tonnellate) in Svizzera e i dollari, anche virtuali, in Africa. Riporta msn.com