tessile produzione in calo ma i nostri dati migliori della media nazionale

Ancora un segno meno per il nostro distretto, ma numeri decisamente migliori rispetto alla media nazionale. Stando ai dati di Confindustria Toscana Nord il secondo trimestre 2025 si è chiuso con un calo della produzione del 2,9%. Più nel dettaglio il tessile registra -2,5% rispetto al 2° trimestre 2024: un dato però tutt’altro che disprezzabile nel contesto italiano che segna -8,1%. E’ invece positivo, a quota +2,9%, il comparto tessuti, che comprende prodotti sia per l’abbigliamento che per usi diversi (era stato positivo anche il 1° trimestre). Segnano -4,5% invece i filati, che nelle ultime stagioni stanno soffrendo dopo alcuni anni di buone prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

