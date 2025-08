Terrorismo polizia blocca volo a Malpensa e arresta ricercato francese diretto in Bahrein

(Adnkronos) – Arrestato nei giorni scorsi, a fini estradizionali, un ventiquattrenne francese di origine marocchina ricercato dalle Autorità transalpine in quanto, già detenuto in Francia per motivi legati al terrorismo di matrice jihadista, si era sottratto all'obbligo di firma. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Malpensa, unitamente alla Polizia di Stato di .

Ricercato per l'omicidio di madre e fratello: 31enne francese arrestato a Milano - Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello.

Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l’omicidio di mamma e fratello - Durante un controllo, la Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano ha riconosciuto e arrestato un 31enne francese ricercato a livello internazionale.

Arrestato in stazione a Milano 31enne francese ricercato per l’omicidio di madre e fratello - La Polfer ha arrestato alla stazione un omicida pluricercato. Arian A., francese 31 anni, sembrava un senzatetto, come i tanti che frequentano abitualmente la stazione Centrale di Milano, ma era ricercato in tutta Europa per l’ omicidio della madre e del fratello.

