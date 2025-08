Terremoto alla Croce Rossa di Cantù | a casa di alcuni volontari il cibo per le famiglie in crisi otto indagati

Cantù (Como), 2 agosto 2025 – Spezzatino di vitello e carne in gelatina, barattoli di marmellata, succhi di frutta e mortadella. Confezioni di farina e di caffè in grandi quantità. Le perquisizioni svolte due settimane fa dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Como nelle abitazioni di otto volontari della Croce Rossa di Cantù, in tre casi hanno consentito di trovare merci riconducibili agli approvvigionamenti del comitato canturino. La provenienza è stata confermata dai marchi Agea impressi sulle confezioni sequestrate, il simbolo dell’agenzia che gestisce la distribuzione del cibo destinato ai poveri, acquistato con fondi europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

