Tennis a Villa Guidini vincono Elisa Maglione e l' udinese Graziano Battello

A Villa Guidini concluso il terza categoria maschile e femminile Memorial Fanny Cester. Erano 139 i giocatori a confronto coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Nel femminile vince Elisa Maglione del Park di Villorba per 63 64 con Vanessa Gruarin del Portogruaro. Graziano Battello del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - guidini - elisa - maglione

Festival di Villa Guidini - Torna anche quest’anno il Festival di Villa Guidini, con una nuova edizione della rassegna estiva che si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi della stagione.

Andrea Pucci, debutto nazionale a Zero Branco con doppia data a villa Guidini - Grande attesa per l'arrivo di Andrea Pucci al Festival di Villa Guidini, che sabato 28 giugno, ha ospitato la prima tappa del suo debutto nazionale del tour estivo 2025.

Vincenzo Schettini in Villa Guidini con Lla fisica dell'estate" - Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva a Villa Guidini di Zero Branco giovedì 10 luglio con “La fisica dell’estate”, spin-off estivo dello spettacolo di grande successo che ha conquistato il pubblico ottenendo numerosi sold out in tutta Italia, grazie alla capacità .

Tennis, a Villa Guidini vincono Elisa Maglione e l'udinese Graziano Battello; Tennis, a Villa Guidini le finali del Memorial Fanny Cester; Zirbi e Borsato premiati a Villa Guidini.

Tennis, a Villa Guidini le finali del Memorial Fanny Cester - Di fronte nel femminile Elisa Maglione del Park di Villorba (In Foto) con Vanessa Gruarin del Portogruaro. Secondo trevisotoday.it