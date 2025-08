Il cobra non è un serpente, e nemmeno un pensiero indecente (come insinuava Rettore), bensì un trend inarrestabile. Se Kim Kardashian l'ha indossato persino al matrimonio di Jeff Bezos, via libera a tutti: non c'è occasione dove possa stonare la trama magnetica della pelle dei rettili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tendenze moda Autunno-inverno 2025/26: il pitonato