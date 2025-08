Temptation Island dal calcio alla tv Flavio alla corte di Maria De Filippi

Dal calcio alla tv. Ormai sembra cosa fatta per Flavio Ubirti, che lascia il campo per una nuova esperienza sul piccolo schermo, dopo l’esperienza sulle spiaggie calabresi in compagnia di Denise al Calandrusa resort, nell’ambito di Temptation Island, il fortunato programma estivo di Canale 5. Il tentatore di Figline Valdarno ha letterarlmente bucato lo schermo, mostrando muscoli e una maturitĂ al di sopra dei suoi 24 anni (almeno così ha ripetuto piĂą volte la fidanzata Denise che,m però, non si è lasciata tentare). Tanti e positivi i commenti delle fan dello show che quest’anno fatto il pieno d’ascolti fino ad arrivare a oltre 4,6 milioni di telespettatori con picchi oltre il 50% di share nell’ultima puntata andata in onda giovedì sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Temptation Island, dal calcio alla tv. Flavio alla corte di Maria De Filippi

