In merito alla mancanza di connessione telefonica in Amiata e alla denuncia pubblica da parte della società Asea, Coding Srl, operatore presente sul territorio nel settore delle telecomunicazioni a marchio Olinko, esprime "piena consapevolezza della situazione evidenziata": "Desideriamo contribuire al dibattito con alcuni elementi di contesto e proposte operative – spiega il ceo Gianni Arezzini –. È indubbio che esistano attualmente problematiche infrastrutturali che affliggono il territorio amiatino. I disagi segnalati trovano spesso origine in interventi di sviluppo tecnologico in corso: si tratta, infatti, di lavori significativi che riguardano da un lato il teleriscaldamento e, dall’altro, l’ampliamento della rete in fibra ottica, attività che comportano inevitabilmente rotture e interruzioni temporanee delle linee principali, con ripercussioni su molteplici servizi e tecnologie locali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Telefoni muti sull’Amiata. L’Appello di Coding srl: "Fare sistema con Asea"