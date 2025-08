Firenze, 2 agosto 2025 – Firenze conquista il primato nazionale per incassi derivanti dall’ imposta di soggiorno, superando tutte le altre città italiane, inclusa Milano. Secondo un’elaborazione del Centro studi enti locali su dati del Mef, della Banca d’Italia e dell’Istat, il capoluogo toscano ha registrato nel 2024 un introito record di 76,9 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2023, quando la cifra si era attestata a 69,8 milioni. Ancora più netto il confronto con il 2022, anno in cui il Comune aveva incassato 45,5 milioni. Si tratta del dato più alto in Italia – Roma esclusa, in quanto dotata di un sistema di conteggio differente – che conferma l’ attrattività turistica di Firenze a livello internazionale e la continua crescita del settore ricettivo, trainato dalle città d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassa di soggiorno, Firenze supera Milano ed è prima in Italia. Nel 2024 incassati oltre 76 milioni