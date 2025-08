Tarquinia torna il DiVino Etrusco | protagoniste le cantine dei territori

Tarquinia,  2  agosto  2025 –  Tarquinia si prepara ad accogliere la  19esima  edizione del  DiVino  Etrusco, in programma da giovedì  21 a domenica 24 e da giovedì 28 a sabato 30 agosto 2025. Un evento, tra i più attesi dell’estate, che celebra il profondo legame tra il vino e l’eredità culturale etrusca, trasformando per sette serate il centro storico in un suggestivo itinerario enogastronomico e culturale. Un percorso del gusto tra le vie  di Tarquinia. Protagoniste della manifestazione saranno le cantine provenienti dai territori della storica  Dodecapoli etrusca  – la confederazione delle dodici più importanti città -stato dell’antico mondo etrusco – che offriranno in degustazione una selezione di etichette d’eccellenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it