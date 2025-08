Tare pone il veto mercato chiuso per il Milan | Vlahovic snobbato

Il Milan potrebbe abbandonare la pista Vlahovic: i rossoneri hanno un’altra idea in mente, nessuno se l’aspettava. L’operazione Vlahovic si sta rivelando piĂą complicata del previsto per il Milan. La Juve continua a chiedere tra i 20 e i 25 milioni di euro per il cartellino del bomber serbo e non può scendere al di sotto di questa cifra per non generare una minusvalenza. Dusan, invece, non intende scendere troppo sotto i 12 milioni di euro che attualmente percepisce in bianconero. Il club di via Aldo Rossi è stato molto chiaro: se le condizioni economiche restano queste l’affare non può andare in porto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

