Tirano (Sondrio), 2 agosto 2025 – Niente ferie d’agosto per i lavori della variante di Tirano: così la tangenziale sarĂ pronta in tempo per le Olimpiadi invernali. “Promessa mantenuta” ha commentato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, ieri in valle per un sopralluogo al maxicantiere. Al commissario straordinario per la realizzazione della variante Nicola Prisco e ai vertici Anas il compito di illustrare lo stato dell’arte, che fa guardare con ottimismo al rush finale di quest’opera attesa in Valtellina da decenni. “I lavori procedono alla grande – ha osservato Morelli – non posso che ribadire la soddisfazione per il lavoro svolto da Anas e da oltre 220 operai per un’opera che, rispettando il cronoprogramma, sarĂ conclusa prima dei Giochi del 2026”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tangenzialina di Tirano, colpo d’acceleratore: rush finale in vista delle Olimpiadi invernali

