Svolta ecologica per la Formia rifiuti zero In arrivo tre nuovi mezzi elettrici

Formia Rifiuti Zero investe in sostenibilitĂ e innovazione. L’azienda ha infatti acquistato tre nuovi mezzi elettrici che entreranno in servizio nei prossimi giorni, andando a potenziare la flotta destinata alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti in cittĂ .Si tratta di veicoli di ultima. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - formia - zero - mezzi

? GAETA, ANCORA ABBANDONO DI RIFIUTI: LA POLIZIA LOCALE IN AZIONE CONTRO IL MAL CONFERIMENTO Segnalazioni da residenti e turisti: task force in tutta la cittĂ . CHI STA ABBANDONANDO I RIFIUTI IN QUESTO PERIODO? Persone c Vai su Facebook

Svolta ecologica per la Formia rifiuti zero. In arrivo tre nuovi mezzi elettrici; Formia si prepara all’estate: FRZ ripulisce le spiagge per una stagione da Bandiera Blu; Formia Rifiuti Zero: “Nuovi mezzi per una città sempre più pulita ed efficiente”.

Rifiuti: mezzi obsoleti: "Manca la manutenzione" - Rifiuti: mezzi obsoleti: "Manca la manutenzione" La denuncia di Luca Mannini della Fit Cisl che chiede interventi sicuri "E’ emergenza: i camion della raccolta di Retiambiente non sono a norma". Scrive lanazione.it

Incendiati mezzi raccolta rifiuti in comune del cosentino - Incendiati mezzi raccolta rifiuti in comune del cosentino Denso fumo sprigionato dalle fiamme creato disagi a residenti CETRARO, 09 giugno 2025, 13:58 Redazione ANSA ... Riporta ansa.it