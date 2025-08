Svelate le nuove maglie omaggio al centenario

Svelate le nuove maglie della Reggiana, ‘casa’ e ‘terza’ realizzate da Macron, sponsor tecnico del club dal 2018. Il primo impatto è ottimo, con rispetto della storia e della tradizione e senza alcune stranezze del passato. La ‘prima’ festeggia il centenario della divisa più classica della storia del club: maglia granata, pantaloncini blu, calzettoni neri che verrà sfoggiata oggi con la Juventus. È infatti dal 192526 che al granata della maglia si accostano i pantaloncini blu che in precedenza erano bianchi. Il tocco vintage è ulteriormente amplificato dal tessuto stesso utilizzato per questo kit, ovvero l’Eco Everton, in grado di riflettere la luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svelate le nuove maglie, omaggio al centenario

In questa notizia si parla di: svelate - maglie - centenario - omaggio

Ciclismo, Trofeo Superpistard al via con stile: svelate le maglie ufficiali al velodromo Servadei - Presentate le maglie del Trofeo Superpistard 2025 al Velodromo “Glauco Servadei” di Forlì, storico impianto gestito sin dal 1972 dal Consorzio delle società ciclistiche romagnole.

FOTO/ Benevento, ecco le nuove maglie dei portieri della Strega: domani svelate le altre - Tempo di lettura: < 1 minuto Attesa in parte finita per i tifosi giallorossi che oggi hanno potuto vedere solo le nuove divise di gioco dei portieri che il Benevento indosserà nella stagione 2025-26.

Svelate le nuove maglie, omaggio al centenario; Presentate le maglie del centenario del Lorient 25-26; Serie A, tutte le maglie ufficiali della stagione 2024-2025.

Svelate le nuove maglie, omaggio al centenario - Svelate le nuove maglie della Reggiana, ‘casa’ e ‘terza’ realizzate da Macron, sponsor tecnico del club dal 2018. Scrive msn.com

Scudetto in petto e omaggio alla tradizione azzurra: svelate le nuove maglie del Napoli - Il Napoli ha presentato ufficialmente le nuove divise Home e Away per la stagione 2025/26, in un evento suggestivo al Salone ... Riporta internapoli.it