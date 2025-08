Svegliarsi al mattino e fare colazione davanti alla Maddalena è un’esperienza indimenticabile

Finalmente ho fatto le vacanze in Sardegna, ero stato anni fa solo un giorno e mezzo a Sant'Antioco a fare un documentario, era lavoro, non vacanza. Questa volta sono andato in vacanza con la mia compagna Ethel. Il mio amico Alexandre Chevalier si è occupato di tutto, ha trovato una splendida villetta con una vista fantastica sulla Maddalena a Porto Rafael, una perla incastonata nella costa gallurese. Devo dirlo? Mi sono innamorato naturalmente. Devo confessarvi che questo famoso mare che sembra una piscina non mi attirava molto, di solito rispondevo così: "Il mare deve essere mare, non una piscina, se voglio una piscina vado in piscina".

