Superman | Stagioni – Quando un Dio impara dagli uomini

“Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. . Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana.” Siamo nel 2004 e Quentin Tarantino fa pronunciare queste parole al suo Bill, in procinto di uccidere la Beatrix Kiddo di Uma Thurman in Kill Bill Vol. 2. Secondo lui, Superman è l’unico supereroe che si traveste da essere umano. Clark Kent, dice Bill, è solo una maschera, un travestimento goffo e impacciato con cui l’alieno osserva gli uomini, rivelando così cosa davvero pensa di loro: deboli, insicuri, fragili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

