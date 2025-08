Superenalotto centrato il 5+1 a Gaeta

Non è stato centrato nessun 6 al Superenalotto di ieri, venerdì 1 agosto, ma è stato centrato un '5+1' da 388.176,52 euro. La schedina vincente è stata giocata a Gaeta presso un punto vendita di Corso Cavour. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 33,5 milioni di euro: si torna a giocare oggi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: centrato - superenalotto - gaeta - stato

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5' - Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.

Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5' - Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.

SuperEnalotto, a Palermo centrato un "5" da oltre 27 mila euro - Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 10 maggio, come riporta Agipronews, sfiorato il “6” a Palermo: è successo nella tabaccheria in via Don Orione, 99-101, dove è stato messo a segno un “5” da 27.

Superenalotto, centrato il 5+1 a Gaeta; SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 388mila euro nell’estrazione di venerdì 1 agosto: ecco dove; Centrato un ricco 5+1 al SuperEnalotto: vinti quasi 400mila euro.

Superenalotto, centrato il 5+1 a Gaeta - 176,52 euro, è stata giocata presso un punto vendita di Corso Cavour ... Segnala latinatoday.it

SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 388mila euro nell’estrazione di venerdì 1 agosto: ecco dove - Centrato un 5+1 al Superenalotto di oggi, venerdì 1 agosto, che si porta a casa oltre 388mila euro. Si legge su fanpage.it