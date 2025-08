Sul Forlì la temuta tegola Capitan Gaiola lungo stop

Purtroppo quello che si temeva è pressoché certo e manca solo l'ufficialità di un bollettino medico. Nell'ambiente che gravita attorno allo stadio Morgagni è confermata infatti la notizia della gravità dell'infortunio di Riccardo Gaiola. Il capitano del Forlì era stato sostituito dopo 10' del match del memorial dedicato a Silver Sirotti, con il Cesena (1-1), per un colpo fortuito ricevuto. L'esito del danno: la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. E lo staff medico della società si augura che la lesione non si riveli ancora più grave. Comunque la società di viale Roma si è già adoperata per prenotare l'intervento che Gaiola dovrà subire.

