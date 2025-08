Strage sulla statale | muoiono padre e figlia grave la madre Ferito anche un bambino

È un pomeriggio di sangue quello che ha sconvolto la Statale 417, nel tratto che attraversa il territorio di Caltagirone. Su quel rettilineo tristemente noto per la sua pericolosità , la Catania-Gela, hanno perso la vita Giuseppe Ruscica, 71 anni, e la figlia Martina, di appena 33. Originari della provincia di Ragusa, viaggiavano insieme alla moglie e madre delle vittime, ora ricoverata in condizioni critiche all’ ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è stata trasportata in elisoccorso e si trova in Rianimazione, con prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte, mentre la Procura della Repubblica di Caltagirone ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

