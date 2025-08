Strage fascista alla stazione di Bologna | commemorazione delle vittime Oggi

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nel 45° anniversario della Strage di Bologna, si unisce al cordoglio del Paese e rinnova il proprio impegno nel promuovere la memoria storica come strumento essenziale di formazione alla cittadinanza consapevole e alla difesa dei valori costituzionali. La bomba che esplose alle 10:25 del 2 agosto 1980 nella sala d'aspetto della stazione di Bologna fu un atto terroristico che colpì indiscriminatamente civili inermi, spezzando 85 vite e ferendone oltre 200.

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

La strage di Bologna: “Il mio bus pieno di cadaveri, la folla chinava la testa” - Bologna, 2 agosto 2025 – “Mi ricordo tutto, il dolore e la tragedia non si cancellano. Ma ho due immagini che mi sono rimaste impresse.

Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna: “Basta con la strage di innocenti nella Striscia” - VIDEO - In un lungo discorso che rompe la consuetudine dei suoi live, Vasco Rossi si schiera nuovamente contro il genocidio a Gaza, dopo averlo fatto al concerto di Firenze Vasco Rossi si schiera di nuovo contro il genocidio a Gaza.

La strage di Bologna, dopo 45 anni la verità della giustizia - Lo speciale - Il primo luglio di quest'anno, con la condanna definitiva all'ergastolo per Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, killer di 'Ndrangheta, criminale dai mille volti, e ora anche stragista, è calat ... Lo riporta ansa.it

Strage di Bologna: dopo 29 anni Paolo Bolognesi lascerà la guida dell’Associazione dei familiari delle vittime - Dopo 29 anni, Paolo Bolognesi lascerà la guida dell’Associazione dei familiari delle vittime a Paolo Lambertini, l'attuale vicepresidente, figlio di Mirella Fornasari, una delle "ragazze della Cigar" ... Segnala globalist.it