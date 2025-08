strage di bologna speciali della rai in programma il 2 agosto

In occasione del 45° anniversario della Strage di Bologna, diverse emittenti televisive italiane hanno predisposto una serie di programmi speciali per commemorare uno degli eventi più drammatici della storia recente del Paese. La programmazione si concentra su approfondimenti storici, testimonianze e momenti dedicati alle vittime di quella terribile esplosione avvenuta nel 1980. Di seguito, un’analisi dettagliata delle iniziative trasmesse dalle principali reti pubbliche italiane. le trasmissioni dedicate alla strage di bologna sulle reti della rai. programmazione di rai 3 e rai storie. La rete principale dedicata alla memoria dell’attentato è Rai 3, che ha programmato due appuntamenti chiave: il mattino del 2 agosto, alle ore 08:00, va in onda il talk show Agorà Estate, che ricostruisce gli eventi con clip e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

