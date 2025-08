Strage di Bologna migliaia in corteo Mattarella | Fu una spietata strategia neofascista

In occasione del 45° anniversario di una delle stragi piĂą sanguinose della storia del nostro Paese, a Bologna si è riunito un corteo per le commemorazioni. Era il 2 agosto 1980 quando, alle 10.25, una bomba esplose nella stazione di Bologna, causando 85 morti e 200 feriti. "Una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile", ha detto il presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Strage di Bologna, migliaia in corteo. Mattarella: "Fu una spietata strategia neofascista"

Strage di Bologna, le dure parole di Mattarella: "Spietata strategia eversiva neofascista" - Tra applausi, commozione e le lacrime di molti cittadini, Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime e i circa 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, l'attentato più sanguinoso della storia ... Come scrive tg.la7.it

