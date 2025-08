Strage di Bologna Mattarella | Fu parte di una spietata strategia eversiva neofascista

«La strage della stazione di Bologna ha impresso sull’identitĂ dell’Italia un segno indelebile di disumanitĂ da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 45esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. Quel giorno, ha ricordato il capo dello Stato «con i corpi straziati, i tanti morti innocenti, l’immane sofferenza dei familiari, lo sconvolgimento di una cittĂ e, con essa, dell’intera comunitĂ nazionale, è nella memoria del Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Bologna, Mattarella: «Fu parte di una spietata strategia eversiva neofascista»

