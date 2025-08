Strage di Bologna il sindaco Lepore | Il governo non osi insabbiare la verità

«Ci batteremo a ogni livello affinchĂ© siano pienamente pubblicate le sentenze sulla strage, così come prevede la legge italiana e come invece impedirebbero il decreto del governo e la circolare dell’archivio di Stato. Tutti devono potervi accedere alle sentenze». Lo ha detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, durante la cerimonia di commemorazione della strage del 2 agosto 1980: «Il governo non osi insabbiare questa verità ». Bolognesi: «No a riscritture interessate della storia». Sul palco allestito in piazza Medaglie d’Oro, assieme a Lepore, è salito anche Paolo Bolognesi, presidente dell’ Associazione dei familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Bologna, il sindaco Lepore: «Il governo non osi insabbiare la verità »

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, “sfida” il Governo a fare il possibile per "rendere accessibili a tutti" le sentenze sulla strage alla stazione del 2 agosto 1980. Vai su Facebook

Al 45esimo anniversario della strage alla stazione si arriva "con due sentenze passate in giudicato, con le quali "si può riscrivere la storia del Paese", dice il sindaco. Per il governo la ministra Bernini. Vai su X

Strage di Bologna, la commemorazione a 45 anni dalla tragedia | Politici e cittadini in piazza, Mattarella: Disumana eversione neofascista; Strage di Bologna, 45 anni dopo. Mattarella: “Spietata strategia eversiva neofascista” - Schlein: “Anche chi governa legga le sentenze” e chiede la desecretazione; Strage di Bologna, la commemorazione in diretta | Mattarella: «Indelebile disumanità , strategia eversiva neofascista». Un uomo contesta la ministra Bernini, fischi a La Russa.

