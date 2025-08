Strage di Bologna dopo 45 anni la verità è più chiara | la storia processuale

A quasi mezzo secolo da quel tremendo 2 agosto 1980, l'iter processuale e le indagini hanno rivelato che la strage è stata "ideata e organizzata dalla P2 ed eseguita dai fascisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage di Bologna, dopo 45 anni la verità è più chiara: la storia processuale

Strage di Bologna, dopo 45 anni la verità è più chiara: la storia processuale; Il crowdfunding per rendere consultabile l’archivio processuale della strage di Bologna; Strage di Bologna, l’ultima sentenza: l’ergastolo per Bellini è definitivo.

Nuovi sviluppi giudiziari nella strage di bologna a 45 anni dai fatti - A 45 anni dalla strage di Bologna, le indagini avanzano nell’individuazione di esecutori e finanziatori interni, mentre restano irrisolti i mandanti esteri e le difficoltà nella cooperazione internazi ... Riporta gaeta.it

Strage di Bologna: presto consultabili on line i documenti processuali. VIDEO - REGGIO EMILIA – Il dolore non si potrà nemmeno neanche attenuare, ma la giornata sarà diversa: il primo 2 agosto dopo le sentenze che hanno stabilito la verità giudiziaria sulla strage di Bologna. Come scrive reggionline.com