Strage di Bologna del 2 agosto 1980 dopo 45 anni la verità | chi sono i colpevoli dell' attentato

Bologna ricorda la strage del 2 agosto 1980. A 45 anni dall'attentato e un ultima conferma giudiziaria, un giorno di eventi tra corteo e concerto.

La strage di Bologna: “Il mio bus pieno di cadaveri, la folla chinava la testa” - Bologna, 2 agosto 2025 – “Mi ricordo tutto, il dolore e la tragedia non si cancellano. Ma ho due immagini che mi sono rimaste impresse.

45 anni fa la strage di Bologna, Mattarella “Fu una spietata strategia eversiva neofascista” - ROMA (ITALPRESS) – “La strage della Stazione di Bologna ha impresso sull’identità dell’Italia un segno indelebile di disumanità da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a col ... Segnala italpress.com

Strage del 2 agosto a Bologna, oggi corteo e celebrazioni nel giorno del ricordo: la diretta - Alla cerimonia in stazione ci sarà per il governo la ministra Anna Maria Bernini.