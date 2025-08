Il tentativo è chiaro: collegare in qualche modo la Strage di Bologna a Giorgia Meloni. Contro ogni logica e senza nessuna paura di sembrare ridicoli. Oggi si celebrano i 45 anni dallo scoppio della bomba, ma ricordare quello che è successo allora non è sufficiente. Bisogna (come per il 25 aprile) legare quei fatti al governo di centrodestra attualmente in carica. Credete sia difficile? In effetti lo è. Ma c’è chi ci prova lo stesso. Partiamo, com’era prevedibile, dal presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo. Secondo il quale nella strage furono coinvolti, «oltre a personaggi del Msi, i servizi segreti che, in base alla recente legge-sicurezza, godrebbero di una sconcertante impunità». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Strage di Bologna, accusano Meloni e Fratelli d'Italia per l'orrore del 2 agosto