Strage di Bologna 45 anni dopo quel 2 agosto 1980

Bologna, 2 agosto 1980. Ore 10:25. Una valigia piena di tritolo e T4 esplode nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione centrale. L’impatto è devastante: 85 persone perdono la vita, oltre 200 restano ferite. La deflagrazione travolge il treno Ancona–Chiasso, fermo sul primo binario, e fa crollare una trentina di metri di pensilina. Le . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Strage di Bologna, 45 anni dopo quel 2 agosto 1980

La strage di Bologna, 45 anni dopo quel terribile 2 agosto di sangue #stragedibologna #stragebologna #bologna #2agosto https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/emilia-romagna/strage-bologna-2-agosto-1980-cosa-successo-45-anni_101748964-202502k.sht

Domani - 2 agosto - ricorre il 45esimo anniversario della strage di Bologna: "Fare i conti con la storia"

Strage di Bologna, oggi il 45° anniversario; La strage di Bologna, dopo 45 anni la verità della giustizia - Lo speciale; 2 agosto 1980: la strage fascista alla stazione di Bologna. Non abbiamo dimenticato, non dimentichiamo, non dimenticheremo.

La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato - Sono trascorsi 45 anni e ci sono intere generazioni che non ricordano quel giorno che ha cambiato per sempre la storia della città. ilrestodelcarlino.it scrive

Strage di Bologna, il sindaco: "Si deve insegnare nelle scuole quello che è successo" - Rai ed i suoi 919 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta msn.com