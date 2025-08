Strage di Bologna 45 anni dall’attentato in stazione | cosa è successo le indagini e le condanne

Quarantacinque anni fa, il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione Centrale di Bologna  affollata di persone un ordigno venne fatto esplodere causando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Fu l’ultimo e il piĂą grave attentato terroristico degli anni di piombo in Italia. La deflagrazione colpì in pieno il treno Ancona-Chiasso, in sosta sul primo binario, e fece crollare una trentina di metri di pensilina, oltre alle strutture sopra le sale d’attesa. “ Signori, non ho parole – disse l’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, parlando con i giornalisti -, siamo di fronte all’impresa piĂą criminale che sia avvenuta in Italia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Bologna, 45 anni dall’attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne

In questa notizia si parla di: anni - attentato - stazione - strage

Ex concorrente de L'Eredità condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio del padre e l'attentato alla madre - Un ex concorrente de L'Eredità è stato condannato a 24 anni di reclusione. I giudici, chiamati a rivalutare l'aggravante della premeditazione, hanno confermato le accuse, nonostante l'annullamento da parte della Cassazione.

Papa Wojtyla, 44 anni fa l'attentato: gli spari, la figura di Mehmet Ali A?ca e l'incontro pacificatore. «Una mano ha sparato, l'altra ha deviato la pallottola» - Il 13 maggio 1981, Piazza San Pietro (Roma) fu teatro di un drammatico attentato che sconvolse il mondo.

Quarantaquattro anni fa l’attentato a Papa Wojtyla - Il 13 maggio 1981 ci fu un attentato al Papa Giovanni Paolo II. A sparare a San Pietro, in Vaticano, Mehmet Ali A?ca, un killer professionista turco, che esplose contro Wojtyla due colpi di pistola ferendolo gravemente.

22 luglio 1970: la strage di Gioia Tauro Alle 17.10 viene causato il deragliamento del direttissimo Treno del sole (Siracusa-Torino Porta Nuova) nei pressi della stazione di Gioia Tauro. L'attentato terroristico di matrice neofascista causò 6 morti e 77 feriti. Vai su Facebook

Oggi ricordiamo le 85 vittime della strage alla stazione central di Bologne #StrageDiBologna #2agosto1980 Non dimentichiamole. @ItalyinSPA Recordamos a todas las vĂ­ctimas del terrorismo neofascista en el 45Âş aniversario de la masacre de la es Vai su X

L’attentato neofascista che provocò la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980; Strage di Bologna, 45 anni dall'attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne; Accadde Oggi – 2 agosto 1980: la strage di Bologna, 45 anni dopo: ecco la verità scritta nelle sentenze.

Quarantacinque anni fa la strage di Bologna - (LaPresse) Il 2 agosto 1980 alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione Centrale di Bologna affollata di ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

2 agosto ’80: 45 anni fa, la Strage alla Stazione di Bologna - NICOLA ZUCCARO – Il 2 agosto 1980 alle 10:25, presso la sala d’aspetto di seconda classe della Stazione Centrale di Bologna, un ordigno a tempo contenuto in una valigia venne fatto esplodere, causando ... Da giornaledipuglia.com