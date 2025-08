Strage del 2 agosto a Bologna oggi corteo e celebrazioni nel giorno del ricordo | la diretta

Bologna, 2 agosto 2025 – Oggi è il giorno del dolore e del ricordo per Bologna. Il 2 agosto del 1980, infatti, alle ore 10.25 una bomba di matrice terroristica esplose alla stazione provocando 85 vittime e oltre 200 feriti. Diverse sentenze di tribunale – negli anni – hanno stabilito che si trattò di un atto eversivo di estrema destra: tra i colpevoli che stanno scontando l’ergastolo in carcere c’è anche Paolo Bellini, condannato tra gli esecutori materiali. Cosa è successo: la strage spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato L’arcivescovo Matteo Zuppi presiederà questa mattina alle 11,15, nella chiesa di San Benedetto in via Indipendenza, la messa in suffragio delle vittime della strage della stazione, di cui ricorre il 45esimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage del 2 agosto a Bologna, oggi corteo e celebrazioni nel giorno del ricordo: la diretta

Oggi la Repubblica dedica un articolo all'infermiere Marco Vigna. La sua storia professionale è legata ad uno dei capitoli più tristi della storia d'Italia: la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Vigna fu chiamato da Paolo Nanni Costa, all'epoca primario del rep

La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato - Sono trascorsi 45 anni e ci sono intere generazioni che non ricordano quel giorno che ha cambiato per sempre la storia della città. Secondo ilrestodelcarlino.it

Strage di Bologna, 2 agosto: la commemorazione di oggi in diretta - La giornata in ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti: in rappresentanza del governo la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.