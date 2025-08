Strage Bologna | Schlein anche chi governa legga le sentenze

"Sono passati 45 anni e quello che dicono i familiari delle vittime √® dentro alle sentenze, di cui appunto bisogna assicurare la pubblicazione, per cui invito tutti a leggere quelle sentenze, anche chi governa". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine della cerimonia in stazione a Bologna per ricordare le vittime della strage, replicando alle parole della ministra dell'Universit√† e Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha detto di non condividere le posizioni dell'associazione familiari delle vittime e del presidente uscente, Paolo Bolognesi. "L'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, insieme alla procura generale di Bologna, va ringraziata perch√© senza il suo impegno, con tutti i tentativi di depistaggio e le coperture politiche che questi hanno avuto negli anni e che ci portano ancora all'oggi, e senza il loro lavoro noi non saremmo arrivati, pur con ritardo, a questa verit√†", ha aggiunto Schlein, che ha anche ringraziato "gli avvocati difensori" di parte civile "che hanno avuto anche loro un forte applauso dalla piazza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

