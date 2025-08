Strage Bologna | Ronzulli ' cicatrice incisa in memoria Paese'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Il 2 agosto del 1980, alle 10 e 25 una bomba alla stazione di Bologna strappò la vita a 85 persone, ne ferì oltre 200 e lasciò una cicatrice incisa nella memoria del nostro Paese. Oggi, a 45 anni di distanza, il dolore resta vivo. Ma con esso anche il dovere della memoria. Ricordare quella strage significa onorare le vittime, stringersi alle famiglie, e rinnovare l'impegno affinchĂ© l'odio, la violenza, il terrorismo non trovino mai piĂą spazio nella nostra società ”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strage Bologna: Ronzulli, 'cicatrice incisa in memoria Paese'

