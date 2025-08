Strage Bologna | Richetti ' contrastare ogni giorno estremismi e tentativi destabilizzazione'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Sono trascorsi 45 anni dalla strage di Bologna, uno dei più gravi attacchi terroristici avvenuti in Italia che provocò la morte di 85 persone e 200 feriti. Ricordiamo le vittime e il forte impegno dei famigliari per cercare la verità e ottenere giustizia. Gli estremismi e i tentativi di destabilizzare il nostro Paese vanno contrastati ogni giorno". Lo afferma il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strage Bologna: Richetti, 'contrastare ogni giorno estremismi e tentativi destabilizzazione'

In questa notizia si parla di: strage - bologna - richetti - ogni

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

La strage di Bologna: “Il mio bus pieno di cadaveri, la folla chinava la testa” - Bologna, 2 agosto 2025 – “Mi ricordo tutto, il dolore e la tragedia non si cancellano. Ma ho due immagini che mi sono rimaste impresse.

Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna: “Basta con la strage di innocenti nella Striscia” - VIDEO - In un lungo discorso che rompe la consuetudine dei suoi live, Vasco Rossi si schiera nuovamente contro il genocidio a Gaza, dopo averlo fatto al concerto di Firenze Vasco Rossi si schiera di nuovo contro il genocidio a Gaza.

Strage Bologna: Richetti, 'contrastare ogni giorno estremismi e tentativi destabilizzazione'; Mattarella: 'A Bologna matrice neofascista, ignobili depistaggi'; Fratelli d'Italia è un partito antifascista? La risposta del Ministro Lollobrigida.

Strage Bologna: Richetti, 'contrastare ogni giorno estremismi e tentativi destabilizzazione' - "Sono trascorsi 45 anni dalla strage di Bologna, uno dei più gravi attacchi terroristici avvenuti in Italia che provocò la morte di 85 persone e 200 feriti. Scrive lanuovasardegna.it

La strage del 2 agosto a Bologna spiegata a chi nel 1980 non era ancora nato - Sono trascorsi 45 anni e ci sono intere generazioni che non ricordano quel giorno che ha cambiato per sempre la storia della città. Riporta ilrestodelcarlino.it