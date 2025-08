Strage Bologna | Braga ' fu fascista giustizia sono fatti e parole per chiamarli'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Quarantacinque anni dopo la strage di Bologna molte verità sono emerse, abbiamo certezze e condanne. Fu strage fascista. Contano i fatti e le parole per chiamarli. Anche questa è giustizia: per le vittime, per le famiglie, per la democrazia e per il Paese intero". Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

