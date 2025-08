"Quello che era un importante collegamento viario tra i Comuni di Petriolo e Urbisaglia è oggi ridotto a un percorso a ostacoli degno di una cronoscalata d’emergenza. Parliamo della Strada delle Vene, arteria strategica per il collegamento con l’Abbadia di Fiastra e la SP 78, oltre che fondamentale per il transito di aziende agricole, strutture ricettive, attività produttive e cittadini". A lanciare un accorato appello è un cittadino, Ermanno Contigiani, mentre mostra la sequenza ininterrotta di voragini, avvallamenti, fango e tratti dissestati che rendono il percorso non solo impraticabile, ma anche pericoloso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strada tra Petriolo e Urbisaglia, manutenzione assente